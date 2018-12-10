Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

«Сегодня НКРЭКУ приняла взвешенные решения по тарифам на тепло по 18 из 26 запланированных лицензиатов. Завтра будут рассмотрены тарифы еще 8 лицензиатов. Тарифы рассматривались по обращению лицензиата, после проведения открытых обсуждений на местах с участием органов местной власти и общества. Подробнее о согласованных открытыми обсуждениями тарифах и их динамике приведено на прикрепленном слайде», – написала она.

При этом Кривенко сообщила, что НКРЭКУ допустила необоснованного завышения тарифов. «Процент роста тарифов на тепло не превысил процент роста стоимости газа - 23,5%. В то же время для потребителей бюджетной сферы нам удалось снизить тарифы до 22%. Как шаг навстречу потребителю - стоимость электрической энергии для населения останется неизменной», – подчеркнула она.

«Бюджетом предусмотрена защита уязвимых потребителей, поэтому платежка социально-уязвимых потребителей не изменится. Планируемый срок вступления в силу скорректированных тарифов - 1 января 2019», – подытожила Кривенко.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» на 22,7%.