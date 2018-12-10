Кремль «грязными методами разрушает европейскую стабильность», заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, комментируя фотографию, на которой двое мужчин держат флаг «ДНР» во время антиправительственных протестов во Франции.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба СБУ.

«Международные границы не являются преградой для российской гибридной агрессии», - подчеркнул Грицак.

В последние годы Москва настойчиво пыталась взять под контроль европейские радикальные общественно-политические структуры. Ежегодно на территории РФ при непосредственном организационном и финансовом содействии российских спецслужб проводились так называемые «конференции лидеров правых партий Европы», «международные консервативные форумы», собрание «глобального революционного альянса», где идеологи «русского мира» Александр Дугин, Сергей Глазьев и другие вооружали иностранных представителей теории силового свержения европейских демократий. Для получения «революционного опыта» радикалов из Европы сотнями вербовали для террористической деятельности в составе НВФ и специально вывозили под видом фейковых наблюдателей на псевдовыборы в аннексированный Крым и оккупированный Донбасс.

«Сегодня те же радикалы под флагами так называемой «ДНР» и под кураторством сотрудников ФСБ и ГУ ГШ ВС РФ здают уже «практический экзамен». За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Но по информации СБУ российские спецслужбы намерены организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах», - подчеркнули в ведомстве.

Интересная информация о «желтых жилетах» с флагом «ДНР» на фото (слева – Сорлин Фабрис, член так называемого «международного» аналитического центра «Катехон», который действует под эгидой К. Малофеева и возглавляемого им Фонда Святителя Василия Первозванного. В наблюдательный совет «Катехона» входят идеологи российского «евразийства» С.Глазьев (советник президента РФ) и А. Дугин (лидер «Международного Евразийского движения»). Функционер так называемого «интеграционного комитету «Россия-Донбасс», который создан и финансируется российскими спецслужбами. Справа – Ксавье Моро. Фейковый «наблюдатель» на псевдовыборах в ОРДЛО. В течение 17 лет проживает в РФ, гражданин РФ с 2013 года. Основатель «Европейского центра стратегического анализа «Стратпол» (составляющая «пятой колонны» РФ во Франции). Функционер ОО «Восток Франция - Солидарность Донбасс», подконтрольной российским спецслужбам).

Напомним, власти Франции изучают информацию о возможной причастности России к организации акций протеста «желтых жилетов», но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.