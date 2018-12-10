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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» на 22,7%, сообщает Укринформ.

В частности, тариф для производства и предоставления населению услуг по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей воды указанным предприятием повысился на 22,7% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Тариф для производства тепла для религиозных организаций вырос на 105,8% - с 478,56 грн за ГКал до 985,02 грн за ГКал.

В то же время, тариф для бюджетных организаций и других потребителей снизился на 17,1%, - 1187,75 грн за ГКал до 984,67 грн за ГКал.

Кроме того, Нацкомиссия снизила тарифы на отпуск электроэнергии для КП «Киевтеплоэнерго» на 22,8%. Таким образом, для Киевтеплоэнерго тариф снизился со 183,3 коп. за кВт-час. до 141,43 коп. за кВт-час.

Указанные тарифы рассчитаны без НДС и вступят в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщал ForUm, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября.

КП «Киевтеплоэнерго» приняло решение не менять до нового года тарифы на производство тепловой энергии.
ForUm

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