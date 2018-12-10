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Инфляция в Украине в ноябре 2018 года в годовом выражении - по сравнению с ноябрем 2017 года - составила 10%, ускорившись с 9,5% в годовом выражении месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, рост цен в ноябре к предыдущему месяцу составил 1,4% после роста на 1,7% в октябре к сентябрю. С начала года - по сравнению с декабрем 2017 года - цены выросли на 8,9%, передает УНИАН.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на автодорожный пассажирский транспорт – 29%, содержание домов и придомовых территорий – на 23,2%, природный газ – 22,9%, хлеб – 21,8%, топливо и масла – 19%. Снижение цен в годовом выражении зафиксировано на фрукты (14,8%), сахар (11,8%), яйца (2,3%).

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в ноябре составила 8,9% в годовом выражении, 1,1% - к предыдущему месяцу, 8,1% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в октябре зафиксирована инфляция 9,5%, что на 0,6 процента больше, чем в сентябре. 
ForUm

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