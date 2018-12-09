Предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий вернул обратно в Стамбул письмо от патриарха Варфоломея.

«Письмо, в котором Патриарх Варфоломей грозит предстоятелю УПЦ ультиматумами и требует сослужить с раскольниками, митрополит Онуфрий положил обратно в конверт и отправил в Стамбул по адресу отправителя», - сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

Недавно текст письма попал в информационное пространство.

«В частности, в нем присутствуют пассажи вроде: отныне УПЦ перешла «в полную зависимость от нашего Святейшего Апостольского и Патриаршего Вселенского Престола», «по снисхождению, называя Вас Высокопреосвященным Митрополитом Киевским», «увещеваем Вас и тех, кто с Вами, войти в общение с бывшим [митрополитом] Киевским Филаретом и бывшим [митрополитом] Львовским Макарием и их последователями» и другие», - говорится в сообщении.

Предстоятель УПЦ, ознакомившись с содержанием этого письма, положил его в конверт и отправил по почте адресату назад, то есть в Стамбул.

Узнав об этом, ряд епископов, получивших приглашение для участия в объединительном соборе, поступили так же, отправив свои приглашения в Стамбул на Фанар.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Патриарх Варфоломей не имеет никаких прав созывать в Украине церковные собрания, заявили на синоде Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.