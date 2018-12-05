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Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря. Об этом заявил Президент Петр Порошенко, выступая на Форуме местного самоуправления в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Я рад обнародовать дату объединительного собора, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви в Украине. Этот собор утвердит ее устав – нашей новой церкви. Этот собор изберет предстоятеля», – сказал он.

«Собор состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром православной украинской религиозной жизни», – сообщил Порошенко.

«Его всесвятость Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и иерархам Украинской православной церкви Московского патриархата – с приглашением принять участие в этом чрезвычайно важном историческом событии», – добавил Президент.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата разработал проект устава для автокефалии Украинской православной церкви.
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