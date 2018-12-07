В объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.



Об этом в Чернигове заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает УНИАН.

По его словам, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата - 40 архиереев. Украинскую автокефальную церковь будут представлять 12 архиереев и 3 или 4 представителя будут от УПЦ Московского патриархата. Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церковь не объединились, и Украинская церковь не была признана.

«Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет», - отметил он.

Филарет также подчеркнул, что на объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятиея устава единой поместной православной церкви в Украине.

Он выразил надежду, что это событие принесет перемены к лучшему. «Мы худшего не примем. И все отбросим, если от нас будут требовать неполезное», - сказал Филарет.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря. Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП, заявил, что Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине.

От Украинской автокефальной православной церкви никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей церкви.