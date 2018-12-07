также в разделеОбщество
Российские пропагандисты признали «ошибку» в сюжете о годовщине Майдана 7
В Одесской области задержали военкома на крупной взятке 9
Кабмин назначил временного руководителя Минагрополитики 9
В «Укрзализныце» заверили, что с продажей билетов проблем нет 12
Суд в Крыму арестовал адвоката Курбединова 41
В роли «нищего украинца» российский телеканал показал белоруса 45
РФ заблокировала в Керченском проливе более 140 судов 35
Варфоломей: После создания поместной церкви Онуфрий не сможет называться митрополитом киевским 108
Гройсман пообещал разобраться с проблемами при покупке билетов на поезда 25
Полторак: РФ стянула к границам Украины 100 тысяч военных 49
В АП опровергли информацию, что Порошенко был иподьяконом УПЦ МП 97
Полторак: Выдержка украинских моряков спасла от полномасштабной агрессии РФ 59
Канада увеличила количество отказов в визах украинцам 37
Москалькова посетила в СИЗО раненых украинских моряков 31
Полторак: Мы не откажемся от права проходить через Керченский пролив 63
6 декабря. Картина дня 46
Военные США провели внеплановый полет над Украиной 36
Институт Pantone назвал цвет 2019 года 36

В объединительном соборе по созданию единой поместной православной церкви в Украине, проведение которого запланировано на 15 декабря, примут участие более 50 архиереев.

Об этом в Чернигове заявил предстоятель УПЦ Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает УНИАН.

По его словам, наибольшее представительство на архиерейском соборе будет у УПЦ Киевского патриархата - 40 архиереев. Украинскую автокефальную церковь будут представлять 12 архиереев и 3 или 4 представителя будут от УПЦ Московского патриархата. Филарет подчеркнул, что сейчас идет бешеная борьба, чтобы церковь не объединились, и Украинская церковь не была признана.

«Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет», - отметил он.

Филарет также подчеркнул, что на объединительном соборе будут рассматриваться вопросы объединения церквей, избрания предстоятеля и принятиея устава единой поместной православной церкви в Украине.

Он выразил надежду, что это событие принесет перемены к лучшему. «Мы худшего не примем. И все отбросим, если от нас будут требовать неполезное», - сказал Филарет.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.  Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Религиовед Андрей Ковалев, ранее работавший в информационном отделе УПЦ КП, заявил, что Филарет не будет выдвигать свою кандидатуру на пост предстоятеля единой поместной церкви в Украине. 

От Украинской автокефальной православной церкви никто не будет подавать свою кандидатуру на пост предстоятеля будущей церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
56
Теги