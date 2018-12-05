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Украинская православная церковь Московского патриархата не будет участвовать в объединительном соборе по созданию Украинской автокефальной церкви, который состоится 15 декабря.

Об этом OBOZREVATEL сообщил глава информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

«Наша позиция не изменилась. Украинская православная церковь не будет участвовать в этом соборе, поскольку создание украинской автокефальной церкви не отвечает каноническим нормам», — сказал архиепископ.

Напомним, 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решения Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы».

В тот же день Президент Украины Петр Порошенко провел встречус частью иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иерархи УПЦ МП, которые поддерживают предоставление Украине томоса об автокефалии, на встрече с Президентом заявили о сильном давлении и, по их просьбе имена, их пока не раскрывают. 

Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря

 
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