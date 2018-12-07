Вселенский патриарх Варфоломей в своем письме от 12 октября сообщил предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, что после создания в Украине канонической церкви и избрания ее предстоятеля, последний больше не сможет называться митрополитом киевским.

Соответствующее письмо обнародовал на своей странице в Facebook митрополит УПЦ МП Александр Драбинко.

«До момента формирования иерархии в Украине в тело и его определение после выборов ее предстоятеля, которому в соответствии с нашим решением будет грамотно вручен патриарший и синодальный томос, мы сообщаем ваше высокопреосвященство, что в Украине есть высшая каноническая власть, которой является святая большая церковь христова, как это было с давних времен. Мы хотели довести до сведения вашего высокопреосвященства эти предварительно принятые решения матери церкви через назначенных нами в Киев экзархов, но, к сожалению, вы отказались взаимодействовать с ними. Возвращаясь теперь к тому же вопросу во второй раз в этом патриаршем письме и обращение к вам как «высокопреосвященный митрополит киевский», в форме икономии и милости, мы сообщаем вам, что после выборов предстоятеля украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, вы не сможете еклизиологично и канонически носить титул митрополита киевского, который, вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», – говорится в письме.

«По этой причине, в духе мира и любви мы просим вас, высокопреосвященный брат, после принятия во внимание и рассмотрения наших канонических актов в духе исторической правды и здоровой еклизиологии - ответить данному вызову и гармонизировать себя с традицией ваших приснопамятных предшественников Сильвестра, преемника знаменитого Петра Могилы, и остальных киевских митрополитов, Дионисия, Иосифа, Антония, поддерживая благородных украинских людей и их благочестивый народ, следуя решениям матери церкви», – отметил Варфоломей.

Вселенский патриарх также призвал Онуфрия принять участие вместе в учредительном соборе объединенной Украинской православной церкви и избирательных процессах для определения ее предстоятеля. «Вашему высокопреосвященству конечно разрешается быть кандидатом на эту позицию. Мы также просим вас и вашу иерархию быть в общении с бывшим митрополитом киевским Филаретом и бывшим архиепископом Львовским Макарием и другими с ними, поскольку они были в полной мере восстановлены нами в архиерействе, но не в своих должностях и титулах, через наше положительное решение в апелляционных просьбах, которые они неоднократно присылали нам, как то ясно и мудро провозглашают божественные и святые каноны 9 и 17 святых отцов Халкидона. Нет нужды повторять, что рассмотрение апелляционных птицей не является «легитимизацией расколов», но есть шансом вылечить их, как и в случае с расколом, что мучает возлюбленный украинский народ на протяжении трех десятилетий», – говорится в письме.

«Будучи уверенным, что ваше возлюбленное высокопреосвященство также примет эти канонические решения матери церкви и будет следовать пути единства на благо украинского народа и поддержит автокефалию, которая будет предоставлена, поскольку как ваше высокопреосвященство знает, несмотря на то, что неправильно произносится публично, что она есть, единственным решением для излечения церковной проблемы Украины, мы призываем на вас благодать и неизмеримую милость бога отцов наших, которые правильно разделили оросы и каноны веры в истине от мирских мотивов и навязывания», – сказано в письме.

Напомним, объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

Украинская православная церковь Московского патриархата отказалась от участия в нем.