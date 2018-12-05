Бывший президент Украины Виктор Янукович, которого обвиняют в совершении государственной измены, не вышел сегодня на связь с Оболонским районным судом Киева, где рассматривается его дело, сообщает УНИАН.

Сегодня Янукович должен был выступить в суде с последним словом.

Его адвокаты заявляют, что он еще болеет. Как известно, суд несколько раз переносил выступление экс-президента с последним словом, в последний раз это было в связи с якобы его болезнью.

Адвокат Януковича Александр Горошинский заявляет, что его подзащитный находится на лечении в Израиле и поэтому не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева. После того, как председательствующий по делу судья Владислав Девятко констатировал, что Янукович не вышел на связь с судом, слово взял адвокат Горошинский.

«Прилагаю к материалу дела медицинские справки. В частности, справку медицинского центра, что Янукович поступил на лечение. Я предоставляю ответ на адвокатский запрос, где руководитель больницы отвечает, можно ли проводить видеоконференцию в стенах этой больницы. В медцентре сообщают, что у них не предусмотрены подобные мероприятия. В медицинском учреждении заявили о невозможности этого. Также предоставляю ответ израильского врача по поводу заболевания Януковича», - сказал адвокат.

Также Горошинский просит суд приостановить судебное разбирательство дела Януковича до его выздоровления и допросить по поводу болезни его подзащитного израильского врача.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.

Защитник уточнил, что из-за травмы подозреваемый не может вставать с кровати и передвигаться.

Однако суд все же разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря сидя или лежа.

В свою очередь его давокат заявил, что Янукович желает выступить с последним словом, но не будет этого делать с больничной койки.