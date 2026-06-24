Ексміністр Януковича та його спільники привласнили понад 5 мільйонів

СБУ та Нацполіція ліквідували на Черкащині масштабну схему привласнення бюджетних коштів, виділених державою на розвиток агропромислового комплексу центрального регіону України.

До організації оборудки причетний ексміністр охорони навколишнього природного середовища часів Януковича, повідомляє СБУ.



Наразі він – один із власників місцевої агрокомпанії, яка отримала з держбюджету 5,6 млн. грн. грантових коштів на створення нових ліній з виробництва комбікорму.



За ці гроші бізнесмен та його партнери мали придбати відповідне технологічне обладнання і організувати нові робочі місця.



Але замість модернізації виробничих потужностей, власник підприємства та його спільники розікрали грантові гроші, розподілили їх між собою, а в держоргани подали завідомо неправдиві звіти.



У підроблених документах ділки зазначали, що «придбали» сільгоспобладнання та нібито «розширили штат» працівників агрокомпанії.



Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти незаконної діяльності фігурантів.



Під час обшуків за місцями їх роботи та проживання вилучено комп’ютерну техніку та чорнову документацію із доказами оборудки.



Наразі ексміністру, його партнеру по агрокомпанії та їхньому бухгалтеру повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України.



Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.