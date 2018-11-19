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Суд по делу о совершении бывшим президентом Виктором Януковичем государственной измены удовлетворил ходатайство стороны защиты и перенес заседание на 5 декабря, сообщает УНИАН.

Оболонский районный суд Киева, где слушается дело, принял решение перенести на 09.00 5 декабря заседание, на котором Янукович должен выступить с последним словом.

Такое решение было принято в связи с тем, что адвокаты Януковича предоставили справку из лечебного учреждения Москвы о том, что Янукович находится на больничном.

Суд готов заслушать последнее слово экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о его государственной измене, даже если он будет выступать лежа.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.

Защитник уточнил, что из-за травмы подозреваемый не может вставать с кровати и передвигаться. 
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