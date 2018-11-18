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Экс-президент Виктор Янукович из-за полученной травмы находится в больнице Москвы и, следовательно, не будет выступать с последним словом в суде о государственной измене. Об этом Громадському сообщил один из его адвокатов Александр Горошинский.

«Я был в Москве в пятницу. Поехал обсудить вопрос его участия в видеоконференции (по которой Янукович должен сказать последнее слово). Я встретился с ним в больнице. Диагноз точно сказать не могу, это будет некорректно. Но травма достаточно тяжелая и он не может двигаться», - сказал адвокат и добавил, что Янукович до сих пор по состоянию на 18 ноября находится в больнице.

Горошинский добавил, что у Януковича из-за госпитализации есть уважительная причина неявки на суд - «тяжелая травма».

На вопрос о том, как Янукович получил травму, адвокат Горошинский отвечать отказался и сказал, что у экс-президента спортивная травма.

Адвокат Горошинский также сказал, что ни он, ни другой защитник Януковича Александр Байдык до сих пор не получили регистрацию на деятельность в России. Поэтому они не смогут защищать интересы Януковича во время выступления по видеосвязи.

«Когда я получу регистрацию - я не знаю. Это зависит от Минюста России. Но эта процедура может быть ускорена, и я уже подал ходатайство об ускорении», - добавил защитник.

Ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Напомним, Януковича, обвиняемого в государственной измене, вызвали в суд на 19 ноября для последнего слова.
ForUm

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