Пропагандистські медіа РФ опублікували заяву Януковича після років затишшя

Державні російські медіа показали відеозаяву експрезидента-втікача Віктора Януковича.

На хвилинному відеозаписі Янукович у діловому костюмі виголошує текст на тлі білої стіни з рослиною.

Він заявив, що цілеспрямовано працював на зближення України з ЄС, але «європейці поводилися некоректно». При цьому заявив, що «завжди був категоричним та переконаним противником вступу України до НАТО».

З деталей випливає, що Янукович відповідає на якусь заяву президента Росії Владіміра Путіна. Що стало причиною появи Януковича перед камерою чи публікації відео — не вказується. Також невідомо, де і коли це відео було зафільмоване.

За даними слідства, 23 лютого 2014 року Янукович незаконно перетнув держкордон України, діючи у змові з колишнім начальником Служби безпеки президента та представниками РФ. Тоді три російські військові гелікоптери вивезли Януковича та щонайменше 20 людей з-поміж його близького оточення та військовослужбовців УДО.

Маршрут пересування Януковича територією України та Росії складався, повністю контролювався та супроводжувався співробітниками Федеральної служби охорони (ФСО) та військовими Південного військового округу РФ. Його також погоджували безпосередньо з Путіним, зазначають українські слідчі.

Спершу посадовці вилетіли з околиці села Урзуф Донецької області в напрямку Росії до військового аеродрому в місті Єйськ. Пробувши там певний час, вони полетіли в Анапу. А звідти направилися до військового аеродрому «Гвардійське» у Криму на військово-транспортному літаку, наданому представниками російської армії.

Після цього Янукович вирішив остаточно залишити Україну — з Криму його вивозили морським шляхом російські військові. На судні із Севастополя разом з ним виїхала частина працівників держохорони. На військову службу вони не повернулися.