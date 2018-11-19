Экс-президент Виктор Янукович, подозреваемый в Украине в государственной измене, из-за травмы не может вставать с кровати и передвигаться. Об этом в Оболонском суде Киева заявил его адвокат Александр Горошинский, сообщает 112 Украина.

«В минувшую пятницу я прибыл в РФ с тем, чтобы встретиться с клиентом и подготовиться к сегодняшнему судебному заседанию с тем, чтобы выйти на связь и принимать участие в судебном заседании и выполнить требования ст. 365 УПК. С самого начала я не имел возможности выйти на связь. На следующий день (это была суббота) мне стало известно... У меня состоялась короткая встреча с Януковичем в больнице, где, собственно говоря, мной было выяснено, что Виктор Янукович был госпитализирован в связи с тяжелой травмой. На сегодня он находится на лечении и фактически не имеет возможности самостоятельно передвигаться, не имеет возможности самостоятельно вообще подняться с кровати», - сообщил Горошинский.

По словам адвоката, у него есть справка о предварительном диагнозе Януковича. Окончательный будет установлен сегодня-завтра. Приблизительный срок лечения составит 2-3 недели.

Горошинский заявил, что Януковичу наложили лангетку - ортопедическое приспособление, которое используют, в частности, при переломах и вывихах.

При этом прокурор Военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что травма Януковича, судя по справке, не является серьезной и позволяет ему выступать по видеоконференции из больничной палаты.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.