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Бывший президент Украины Виктор Янукович желает выступить с последним словом через видеосвязь в Оболонском районном суде Киева в уголовном производстве по обвинению его в государственной измене, но не будет этого делать с больничной койки. Об этом сообщил УНН его адвокат Александр Горошинский.

«Виктор Янукович желает сказать свое слово в судебном заседании. Однако есть объективные обстоятельства, которые надо учитывать. Первое обстоятельство — это то, что мне необходимо пройти регистрацию. И пока я не имею никакой информации, прошел ли эту регистрацию. Во-вторых, это будет зависеть от состояния здоровья, поскольку лежа на кровати никто не будет принимать участия в судебном заседании. Это 100%. Поскольку это прямо запрещено требованиями УПК, который указывает, что лицо, которое находится на лечении, не может участвовать в судебных заседаниях. Все будет зависеть от состояния здоровья», — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, какое сейчас состояние здоровья Януковича, Горошинский сказал, что не имеет по этому поводу информации.

«Информации пока нет. Если и будет информация, то на конец месяца. Сейчас нет смысла что-то выяснять, поскольку три недели было заявлено врачами, что необходимо лечить», — добавил адвокат.

Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на врачей сообщили, что Янукович получил травму позвоночника и колена во время игры в теннис.

Его адвокат Александр Горошинский сообщил, что из-за полученной травмы Янукович не будет выступать 19 ноября с последним словом в суде о государственной измене.

Защитник уточнил, что из-за травмы подозреваемый не может вставать с кровати и передвигаться. 

Однако суд все же разрешил Януковичу выступить с последним словом 5 декабря сидя или лежа.
ForUm

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