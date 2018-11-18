В Московской клинике имени Склифосовского был замечен мужчина очень похожий на экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По словам одного из дежурных врачей больницы, Янукович поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а так же травму колена. Насколько известно, травмы он получил во время игры в теннис на известном подмосковном теннисном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу.

Врач сообщил, что несколько людей, сопровождали Януковича – кто это - ему неизвестно. В блоке больницы, где ему оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в какую-то частную клинику.

Пресс-секретарь Януковича Кирасир в телефонной беседе отказался прокомментировать эту информацию.