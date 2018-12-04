Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану мера пресечения в виде взятия на поруки, сообщает Радио Свобода.

При этом Продану запретили менять место жительства и обязали носить электронный браслет.

Поручителями бывшего чиновника согласились выступить 9 народных депутатов, семеро из которых пришли в зал заседаний.

Ранее представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры предложили суду взять Продана под стражу на 60 суток, а альтернативой этому выбрать залог в размере 89 млн гривен.

Именно на такую сумму приобрел имущество бывший руководитель Государственной фискальной службы, привел в суде свои расчеты прокурор САП Сергей Козачина. По его словам, Продан покупал недвижимость и другие активы в Украине и Турции, в частности, на подставных лиц. Официальные доходы его семьи за этот период и задекларированные сбережения – около 7 млн гривен, но расходы превысили эти суммы более чем в десять раз.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Экс-чиновник заявил, что выехал в Германию якобы на лечение, а 26 ноября вернулся в Украину.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Сообщается, что за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 млн и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их в ближайших лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.