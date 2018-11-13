Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.
Об этом в комментарии «Украинской правде» рассказал руководитель САП Назар Холодницкий.
По его словам, экс-главу ГФС ждут в САП в четверг на 10.00 утра. Холодницкий сообщил, что Продан игнорирует уже второй официальный вызов.
Сам Продан написал в Facebook, что с июля обращался в ГПУ и САП и предлагал прийти и дать объяснения, но ему там не отвечали.
Сейчас Продан находится за границей, по его словам, на медицинском обследовании.
Он пишет, что планировал поездку через рекомендацию врачей, «чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, его проблема решается хирургическим путем».
«7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю ... Повестка направлена туда, где никогда не проживала моя семья», - заявил Продан.
Бывший фискал не уточнил, когда вернется из-за границы и придет ли в САП 15 ноября.
Продан заявил, что после возвращения из лечения сможет предоставить необходимые документы и объяснения.
Напомним, 5 сентября Кабинет Министров уволил Продана и объявил конкурс на должность председателя ГФС.
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