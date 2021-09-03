Сотрудники налоговой полиции ГФС Украины провели ряд санкционированных районным судом Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей.
Как сообщается на странице ведомства в Facebook
Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины.
По результатам следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища.
Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена.
Продолжается досудебное расследование
Как утверждает enkorr, судя по фотографии, которую выложила ГФС, обыски проходили на АЗС «БРСМ-Нафта».
По данным издания, на днях сеть «БРСМ-Нафта» ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время