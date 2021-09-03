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Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области совместно с работниками Восточного регионального управления Государственной пограничной службы в пределах досудебного расследования по уголовному производству разоблачили компанию, которая осуществляла незаконное производство горюче-смазочных материалов и уклонялась от уплаты налогов, сборов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Установлено, что должностные лица общества, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из России, якобы для бытовых нужд населения, затем перерабатывали на автогаз на НПЗ, и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей.

На основании постановлений районного суда Харькова по результатам проведенных мероприятий прекращена незаконная деятельность по изготовлению, хранению и реализации автогаза, не соответствующего требованиям ГОСТа.

По результатам 13 санкционированных обысков обнаружен фальсификат в количестве 3,3 млн литров на сумму около 58 млн грн, бухгалтерская документация, компьютерная техника, товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности

Организаторам схемы грозит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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