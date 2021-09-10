В начале 2017 года был установлен факт уклонения от уплаты налогов НАК «Нафтогаз Украины» в размере более 3 млрд грн путем умышленного неосуществления соответствующих действий по завершению таможенного оформления природного газа в режиме «импорт», сообщает Государственная фискальная служба.

ГФС в начале июня 2021 провела обыски в «Нафтогазе».

«На основании собранных материалов следователи Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, под процессуальным руководством прокуроров ОГП, обеспечили всестороннюю и эффективную работу в направлении документирования указанных фактов. В течение нескольких месяцев правоохранители собрали неопровержимые доказательства совершения должностными лицами указанной государственной компании умышленных действий по уклонению от уплаты более 3 млрд грн налогов», - говорится в сообщении.

По результатам проведения комплекса следственных и процессуальных действий, подтверждение суммы нанесенного государству ущерба соответствующей судебно-экономической экспертизой, а также осуществление информационно-аналитической деятельности, представители НАК согласились с доводами следствия и совокупности собранных доказательств и уплатили в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере более 3 млрд грн.

Документальное оформление завершения процедуры растаможивания природного газа и уплаты средств в бюджет продолжается.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении должностным лицам государственной компании в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины) и избрание им меры предосторожности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.