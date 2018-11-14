Экс-глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан утверждает, что выехал на лечение в Германию через Молдову законно и готов общаться со следствием в режиме видеоконференции или по возвращении в Украину после лечения.

Об этом говорится на его странице в Facebook.

«В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после увольнения из ГФС наконец появилось свободное время», - заявил Продан.

«Сенсация» создана на пустом месте. Я посещал родителей, которые живут в городе Могилев-Подольский. В Кишинев – 180 километров. Это был действительно наиболее удобный маршрут», - пояснил экс-чиновник.

7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, что САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка направлена ​​по адресу, где моя семья никогда не проживала.

«Такое впечатление, что вызов намеренно направили по адресу, который не имеет ко мне никакого отношения, и именно в тот период, когда я нахожусь на лечении за пределами Украины, для того чтобы меня дискредитировать, создав впечатление, будто я избегаю общения с правоохранительными органами. Совсем не удивлюсь, если непонятная игра следственных органов имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным», - утверждает экс-чиновник.

При этом Продан заявил, что неоднократно инициировал встручи со следователями, но они якобы не отвечали на его запросы.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.