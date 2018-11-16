Специализированная антикоррупционная прокуратура заочно объявила о подозрении в незаконном обогащении бывшему исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

15 ноября бывший исполняющий обязанности главы ГФС Украины не явился на вызовы в САП для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.368-2 и ч.3 209 УК Украины.

«Прокурорами дважды в установленном законом порядке на 8 и 15 ноября 2018 лицо вызывалось в САП, однако на вызовы экс-чиновник не появился и до настоящего времени не предоставил документа относительно уважительности причин неявки», - говорится в сообщении.

Опубликованные в социальной сети заявления о пребывании за границей на лечении не нашли своего подтверждения в предусмотренный уголовным процессуальным законом способ.

«Несмотря на вызовы и запросы прокуроров, субъектом и его защитниками сих пор не сообщено ни место (адрес) пребывания, ни название медицинского учреждения, где, согласно информации из соцсети, он находится на лечении», - пояснили в САП.

Учитывая указанные обстоятельства и наличие достаточных данных, собранных в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой по оперативному сопровождению ГУ «К» Службы безопасности Украины, 15 ноября прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры составлено и подписано письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368-2 УК Украины.

Во исполнение требований ст.ст.277-278 УПК Украины обеспечено вручение указанного уведомления о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины для вручения сообщений.

Бывший чиновник подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

С целью сокрытия принадлежности действительного владельца, регистрация права собственности осуществлялась на близкое лицо.

Среди приобретенных за указанный период объектов:

- 2 квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн;

- два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн грн;

- три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также следствием проверяется причастность лица к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.

Сегодня прокуроры САП его в третий раз вызвали для проведения следственных и процессуальных действий на 10:00 20 ноября.