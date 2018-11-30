Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели допрос бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана в уголовном производстве относительно незаконного обогащения.

«Как и ожидалось, подозреваемый, нарушая обещания в публичной плоскости о предоставлении показаний и документов по существу врученного подозрения сразу по возвращению в Украину, от дачи показаний отказался на основании ст.63 Конституции Украины, никаких документов в обоснование своих доводов по существу подозрения не предоставил», - сообщает пресс-служба САП.

Также подозреваемым и его защитниками не представлено никаких подтверждающих документов относительно уважительности причин его отсутствия на территории Украины, в том числе и о прохождении лечения и неявках на вызовы в САП.

В ведомстве напомнили, что прокуроры САП четыре раза в установленном законом порядке 08.11.2018, 15.11.2018, 20.11.2018 и 26.11.2018 вызывали подозреваеого в рамках уголовного производства по факту его незаконного обогащения.

«Учитывая изложенное, сегодня САП обратилась в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 89 млн грн, что соответствует сумме возможного незаконного обогащения», - отмечается в сообщении.

Во исполнение требований ст. 184 УПК Украины копия ходатайства заблаговременно вручена подозреваемому.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Экс-чиновник заявил, что выехал в Германию на лечение.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

26 ноября Продан вернулся в Украину.