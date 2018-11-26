Подозреваемый в незаконном обогащении экс-руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан вернулся в Украину.

«Только что вернулся в Киев», - сообщил он в Facebook.

Он заявил, что перенес три хирургические вмешательства под наркозом.

«Спасибо врачам баварской клиники Bayreuth и лично главному врачу доктору Оливеру Понзелю. Диагноз украинских специалистов, к которым неоднократно обращался, оказался частично ошибочным. И только благодаря профессионализму немецких специалистов удалось найти истинную причину хронического заболевания и назначить соответствующее лечение. Лечение продолжается, но теперь не должен находиться в медицинском учреждении», - заявил экс-чиновник.

Подтверждение из клиники относительно заболевания переданы в САП.

Продан утверждает, что откладывал операцию в течение пяти лет. «Времени на здоровье постоянно не хватало. Тратить несколько дней отпуска на пребывание в больнице всегда было жалко. Считал, что лучше провести свободное время с дочерью и семьей. После увольнения с должности в ГФС наконец появилась возможность заняться проблемой, которая уже успела перейти в хроническую стадию», - написал он.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Экс-чиновник заявил, что выехал в Германию на лечение.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.