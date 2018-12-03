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В учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди.

В РФ всем 24 захваченным украинским морякам 27 ноября предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы».   По словам уполномоченной по правам человека Российской Федерации Татьяны Москальковой, сегодня украинским военнопленным привезли передачи, а также, что для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги.

Обнародованная ФСБ России информация об инциденте у Керченского пролива 25 ноября подтверждает утверждение украинской стороны о том, что обстрел российскими пограничниками катера ВМС Украины «Бердянск» был осуществлен за пределами территориальных вод РФ,  говорится в материале международной группы расследователей Bellingcat.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (№0206). Также Глава государства предложил внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, которые позволят провести в декабре местные выборы. 

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не ответил на запрос Порошенко о прямом телефонном разговоре в любом формате. 

Министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби заявил о выходе страны из Организации стран-экспортеров нефти (OПЕК) с 1 января 2019 года.

В сертификате Книги рекордов Гинесса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Крыму, город Севастополь указан как территория РФ. МИД потребовал это исправить.

32 обвиняемых в преступлениях против Евромайдана подлежат освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением 5-летнего срока давности.

В рамках уголовного производства сотрудники Следственного управления ГУ НП и сотрудники УСБУ в Житомирской области провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона.

В рейтинге «самых сильных» паспортов мира Украина занимает 28-е место. Украинские граждане могут посетить 131 страну мира без виз (89 стран - без виз, в 42 странах визу ставят по приезду).

На въездах в Винницу установили мобильные блокпосты.
ForUm

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