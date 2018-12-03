Обнародованная ФСБ России информация об инциденте у Керченского пролива 25 ноября подтверждает утверждение украинской стороны о том, что обстрел российскими пограничниками катера ВМС Украины «Бердянск» был осуществлен за пределами территориальных вод РФ.

Об этом говорится в материале международной группы расследователей Bellingcat, сообщает «Новое Время».

«Информация ФСБ, если она достоверна, показывает, что «Бердянск» находился в 22,72 км от берега Крыма, более чем на 500 метров дальше от заявленных Россией территориальных вод, когда по нему был открыт огонь», - говорится в расследовании.

Авторы отмечают, что 25 ноября 2018 года во время конфронтации у Керченского пролива российские военные подразделения впервые официально атаковали военнослужащих Украины.

Отмечается, что информация из перехваченных разговоров российских военных во время событий находит свое подтверждение в отношении двух утренних таранов российским кораблем Дон буксира «Яны Капу», как и столкновение двух российских кораблей, в результате чего значительные повреждения получил сторожевой корабль РФ «Изумруд».

Автор исследования указывает на то, что в один из моментов украинские корабли, направляясь к Азовскому морю, находились «в территориальных водах Крыма и материковой части России». Вместе с тем он напоминает, что ни Украина, ни страны Запада не признают незаконной аннексию Россией Крыма и расширение ее территориальных вод. Кроме того, между Украиной и РФ с 2003 года действует договор, который определяет Азовское море и Керченский пролив как внутренние воды Украины и России, позволяя свободное прохождение проливом.

Также сказано, что после того, как корабли ВМС Украины поняли, что заблокированным Керченским проливом пройти не получится, они стали возвращаться в Одессу. Тогда российские пограничные корабли стали их преследовать, совершили обстрел и захватили.

«Российское ФСБ утверждает, что первоначальный перехват, как и предупредительные выстрелы и огонь по «Бердянску» - все произошло «в территориальных водах России». Однако это не соответствует данным о местоположении, приведенным ими же самими», - заявили в Bellingcat и тщательно проанализировали все приведенные в заявлении ФСБ данные об инциденте, наложив их на карту.

Украинская сторона также утверждает о нападении на корабли в нейтральных водах, однако не предоставила достаточной официальной информации по этому поводу.

В исследовании обращается внимание и на аудиозаписи, опубликованные изданием LIGA.net, где украинские моряки подают международный сигнал бедствия Mayday и отмечают свои координаты N 44° 51' 00'', E 36° 23' 04''.

«Эта точка расположена юго-западнее места, где Россия утверждает об обстреле Бердянска, и также расположена вне 12 мильной зоной (территориальных вод. - Ред.) и, таким образом, в международных водах», - говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ. Во время атаки также была применена авиация РФ.

Были захвачены в плен 24 украинских моряка. Трое из них получили ранения.

В ФСБ РФ утверждают, что украинские корабли «осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке».

27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.