Сегодня, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных сил Украины начались сборы оперативного резерва первой очереди, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

«Для повышения уровня готовности войск к применению по назначению в случае открытой агрессии, Главным управлением подготовки Вооруженных сил Украины осуществляется ряд организационных мероприятий. В частности, предусматривается проведение бригадных тактических учений, продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской, Запорожской областях», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в учебных центрах проведены дополнительные мероприятия по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки.

По данным Генштаба, сборы с военнослужащими оперативного резерва первой очереди боевых частей продлятся до 20 суток.

Вместе с тем в рамках военной стажировки предусмотрено привлечение курсантов военных вузов для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов. Также уточнен формат использования мобилизационного резерва для доукомплектования боевых бригад, восстановления обученности тех, чьи должности определяют боеспособность, а также для воинских частей территориальной обороны.

«Подчеркиваем, что все перечисленные мероприятия планируется завершить так, чтобы дать возможность всем военнообязанным вернуться в свои дома в канун католического Рождества и встретить его в кругу семьи», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, в Украине с 14:00 26 ноября введено военное положение. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.