В сертификате Книги рекордов Гинесса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Крыму, город Севастополь указан как территория РФ, сообщает Громадське.

Александр Бендиков, который является гражданином Беларуси, установил в Севастополе мировой рекорд по балансировке предметов.

Он удержал на одном гвозде еще 349 гвоздей. Это достижение было оформлено и подписано местными мастерами спорта по гандболу и волейболу.

Рекорд был установлен еще в мае, но зафиксировано недавно.

В сертификате, который получил белорус, местом установления рекорда указано «Sevastopol. Russian Federation».

На действия Книгу рекордов Гинесса пока не отреагировало Министерство иностранных дел.