Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила украинской коллеге Людмиле Денисовой о ситуации с украинскими моряками, которые находятся в московских СИЗО.

Об этом Денисова рассказала в Facebook.

«Провела беседу с уполномоченным по правам человека Российской Федерации Татьяной Москальковой. Она сообщила о том, что сегодня украинским военнопленным привезли передачи, а также, что для них открыли внутритюремные счета, куда родственники могут перечислять деньги», - написала омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, сейчас в СИЗО-2 «Лефортово» происходит так называемое дорасселение, в результате которого каждого из моряков разместят в восьмиметровой камере, рассчитанной на двух арестантов. И к каждому из них будет подселен другой заключенной, который тоже впервые привлекается к ответственности.

«В месте нахождения наших военнопленных, как утверждает уполномоченный по правам человека РФ, есть двор для прогулок. В праве на прогулки они не ограничены», - отметила Денисова.

Что касается моряков, находящихся в больничном изоляторе «Матросской тишины», то они уже встают и самостоятельно передвигаются, рассказала Москалькова. Раненые, по ее словам, получают медицинскую помощь, горячее питание и не высказывают жалоб.

«Мне пообещали, что завтра, во вторник, уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева посетит украинских моряков», - резюмировала Денисова.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.