В РФ всем 24 захваченным украинским морякам 27 ноября предъявлено обвинение в «незаконном пересечении границы». Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

«Утром сдал на имя начальника СИЗО заявление о допуске к подзащитному Денису Гриценко. Система работает в одностороннем режиме. Документы сдаются в окошко. Могут перезвонить и сообщить о решении, а могут не перезванивать и ответить через месяц почтой», – написал он.

Полозов также сообщил, что в следственном управлении ФСБ РФ не принимают никакие заявления от адвокатов и перенаправляют в общую приемную ФСБ на Лубянке. «Сегодня я подам заявление и туда», – отметил он.

По словам адвоката, в данный момент нет информации, кто является следователем (руководителем следственной группы) по делу моряков, равно как и нет сведений о передаче материалов уголовного дела из Крыма в суд.

«Также известно, что еще 27 ноября всем 24 украинским военнопленным морякам было предъявлено обвинение по ч.3 ст. 322 УК РФ», – подчеркнул он.

«Как и ожидалось, органы государственной власти и должностные лица в РФ чинят препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных моряков», – подытожил он.

Напомним, 27-28 ноября в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. В СИЗО «Лефортово» доставили 21 украинца, еще трое – находятся в больнице «Матросской тишины».

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.