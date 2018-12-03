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В Министерстве иностранных дел Украины требуют исправить в Книге рекордов Гиннеса обозначение оккупированного Севастополя как территории РФ. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного г. Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украины. Рекорды должны быть честными», – написала она.

Напомним, в сертификате Книги рекордов Гинесса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Крыму, город Севастополь указан как территория РФ.
ForUm

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