В Министерстве иностранных дел Украины требуют исправить в Книге рекордов Гиннеса обозначение оккупированного Севастополя как территории РФ. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного г. Севастополь в Книге рекордов Гиннеса. Крым – это Украины. Рекорды должны быть честными», – написала она.

Напомним, в сертификате Книги рекордов Гинесса, который получил гражданин Беларуси в аннексированном Россией Крыму, город Севастополь указан как территория РФ.