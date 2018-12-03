также в разделеОбщество
В МИД подтвердили задержание в Тбилиси 6 украинцев 2
За блогера Барабошко внесли 3 миллиона залога 30
Крымскотатарские активисты привезли украинским морякам в «Лефортово» вещи и продукты 33
В РФ захваченным украинским морякам предъявили обвинение 51
Поток граждан РФ в Украину сократился в два раза 13
Вчера украинские военные уничтожили 3 боевиков 29
В Книге рекордов Гиннеса Севастополь назвали «российским» 23
Семенченко опроверг информацию о его задержании в Грузии 36
МВД Грузии уточнило, что в Тбилиси задержали 6 украинцев 158
В Грузии по подозрению в хранении оружия задержали 7 украинцев 126
Российские наблюдатели посетили в СИЗО украинских моряков 198
СМИ: В Тбилиси задержали 5 украинцев 100
Госпомощь получили 17 семей политзаключенных, удерживаемых в РФ 20
В Украину не пустили известного российского актера и танцора 159
ВСУ передали партию военных самолетов и вертолетов 126
Завтра в Украине стартуют масштабные военные сборы 1625
Друзья: Блогера Барабошко избивают в камере, «выбивая» показания 170
В Винницкой области гражданским запретили носить военную форму 86

В рейтинге «самых сильных» паспортов мира Украина занимает 28-е место. Украинские граждане могут посетить 131 страну мира без виз (89 стран - без виз, в 42 странах визу ставят по приезду).

Об этом говорится в рейтинге Global Passport Power Rank 2018 от портала Passport Index, сообщает «Украинская правда».

Первое место в рейтинге занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов - возможность въезда без виз в 167 стран. На втором месте - Германия и Сингапур - с паспортами этих стран можно посетить без виз 166 стран.

Третью строчку рейтинга разделили Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея и США, с паспортами которых можно посетить без виз 165 стран.

Последнее место в рейтинге от Passport Index занял Афганистан, паспорт которого дает возможность безвизового въезда в 29 стран.

Рейтинг Passport Index оценивает паспорта 193 стран, входящих в состав ООН и официальные документы 6 территорий: Ватикана, Косово, Гонконга, Палестинской автономии, Тайваня и Макао.

«Территории, присоединенные к другим странам, такие как остров Норфолк (Австралия), Французская Полинезия (Франция), Британские Виргинские острова (Великобритания) и т.д., которые не выдают свои собственные паспорта, исключаются из рейтинга и не считаются пунктами назначения», - отмечают в Passport Index.

В прошлом году украинский паспорт занял 32-е место (119 стран без виз).

Напомним, ранее в рейтинге Global Passport Power Rank 2018 украинский паспорт занимал 24 место.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
23
Теги