Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (№0206).



Об этом во время Согласительного совета парламента заявила представитель президента в ВР Ирина Луценко, сообщает УНИАН.

Она выразила мнение, что парламент «сможет поддержать в соответствии с процедурой такое действие».

В то же время, на сайте парламента указано, что Президент внес такой законопроект, однако его текст пока не обнародован.

Как сообщал ForUm, 17 сентября Президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 19 сентября соответствующий указ вступил в силу.

21 сентября Министерство иностранных дел Украины направило ноту России о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был ратифицирован Верховной Радой в январе 1998 года. Документ закреплял принципы стратегического партнерства, признавал нерушимость существующих границ, уважение территориальной целостности и содержал взаимное обязательство не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.