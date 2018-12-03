Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде внести изменения в закон о правовом режиме военного положения, которые позволят провести в декабре местные выборы. Об этом на заседании согласительного совета парламента сообщила представитель главы государства в Раде Ирина Луценко, передает LIGA.net.

Она отметила, что президент предлагает внести изменения в статью 19 закона о правовом режиме военного положения.

По проекту запрет на проведение выборов при военном положении не должен распространяться на местные выборы, назначенные на 23 декабря 2018 года.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).