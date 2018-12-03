32 обвиняемых в преступлениях против Евромайдана подлежат освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением 5-летнего срока давности.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.

Так, согласно ст. 80 Уголовного кодекса, срок привлечения к ответственности за преступления средней тяжести составляет 5 лет с момента совершения преступления.

При этом течение срока давности останавливается исключительно в том случае, если осужденный уклоняется от отбывания наказания.

«В период 2014 - 2018 годов в суды для рассмотрения по сути направлены уголовные производства по подозрению 114 лиц, которые в общей сложности совершили особо тяжкие, тяжкие, средней и небольшой тяжести преступления и 32 лиц, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести», - сказано в ответе.

Более того, подозрения по преступлениям средней и небольшой тяжести были вручены еще 5 лицам, из которых 4 находятся в розыске.

Всего по событиям Евромайдана было вручено подозрение в особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести преступлениях 61 лицу, из которых 53 пребывают в розыске.

Напомним, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что большинство из 4,7 тысяч преступлений против Майдана, которые расследуются правоохранителями, раскрыто.