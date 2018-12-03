32 обвиняемых в преступлениях против Евромайдана подлежат освобождению от уголовной ответственности в связи с истечением 5-летнего срока давности.
Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Українських Новин.
Так, согласно ст. 80 Уголовного кодекса, срок привлечения к ответственности за преступления средней тяжести составляет 5 лет с момента совершения преступления.
При этом течение срока давности останавливается исключительно в том случае, если осужденный уклоняется от отбывания наказания.
«В период 2014 - 2018 годов в суды для рассмотрения по сути направлены уголовные производства по подозрению 114 лиц, которые в общей сложности совершили особо тяжкие, тяжкие, средней и небольшой тяжести преступления и 32 лиц, которые совершили преступления небольшой или средней тяжести», - сказано в ответе.
Более того, подозрения по преступлениям средней и небольшой тяжести были вручены еще 5 лицам, из которых 4 находятся в розыске.
Всего по событиям Евромайдана было вручено подозрение в особо тяжких, тяжких, средней и небольшой тяжести преступлениях 61 лицу, из которых 53 пребывают в розыске.
Напомним, начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк заявляет, что большинство из 4,7 тысяч преступлений против Майдана, которые расследуются правоохранителями, раскрыто.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время