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В рамках уголовного производства сотрудники Следственного управления ГУ НП и сотрудники УСБУ в Житомирской области провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в Житомире, Коростене, Овруче и столице», - говорится в сообщении.
ForUm

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