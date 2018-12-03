В рамках уголовного производства сотрудники Следственного управления ГУ НП и сотрудники УСБУ в Житомирской области провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

«Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в Житомире, Коростене, Овруче и столице», - говорится в сообщении.