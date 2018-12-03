Министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби заявил о выходе страны из Организации стран-экспортеров нефти (OПЕК) с 1 января 2019 года.

Как передает Укринформ, об этом государственная нефтяная компания Qatar Petroleum в сообщила в Twitter.

«Катар сообщил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК с 1 января 2019 года», - говорится в сообщении.

По словам министра, Организация проинформирована о решении власти Катара.

Он добавил, что это решение соответствует желанию Катара сосредоточить внимание на собственных планах по увеличению добычи газа из 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в ближайшие годы.

Катар был членом ОПЕК с 1961 года.