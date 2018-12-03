также в разделеМир
Трамп отложил увеличение штрафных пошлин на китайские товары 14
Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном 8
В США полицейские 7 минут пытались остановить Tesla с заснувшим за рулем водителем 85
В Бахрейне нашли мертвым командующего пятым флотом ВМС США 157
Министр обороны США: Путин плохо соображает 173
В ЕС планируют приостановить соглашение о партнерстве с РФ 60
В Париже произошли массовые столкновения между митингующими и полицией 42
На Аляске произошло мощное землетрясение, объявлено стихийное бедствие 327
Из Южной Кореи в КНДР впервые за 10 лет отправился поезд 55
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший 49
В Аргентине во время саммита G20 произошло землетрясение 111
Новый президент Грузии: Сейчас не время дружить с Россией 535
Осужденный американец признался, что убил 90 человек за 35 лет 55
ЮНЕСКО внесла регги в список культурного наследия 50
СМИ: Встреча Путина и Трампа запланирована на 1 декабря 61
Турция может стать посредником между Украиной и РФ относительно агрессии на море 56
На выборах президента Грузии победила Зурабишвили 151
Жителям Польши рассылают SMS о мобилизации в стране 88

Министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби заявил о выходе страны из Организации стран-экспортеров нефти (OПЕК) с 1 января 2019 года.

Как передает Укринформ, об этом государственная нефтяная компания Qatar Petroleum в сообщила в Twitter.

«Катар сообщил о выходе из Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК с 1 января 2019 года», - говорится в сообщении.

По словам министра, Организация проинформирована о решении власти Катара.

Он добавил, что это решение соответствует желанию Катара сосредоточить внимание на собственных планах по увеличению добычи газа из 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в ближайшие годы.

Катар был членом ОПЕК с 1961 года.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2199 грн.
32
Теги