На въездах в Винницу установили мобильные блокпосты, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«С целью недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществления оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке на основных трассах Виннице установили мобильные блок-посты, в состав которых вошли нацгвардейцы и полиция», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и людей. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.

Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блокпостах, в направлениях въезда в город на хмельницкой, киевской, турбовской, гниванской и гемировской автодорогах.