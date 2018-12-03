также в разделеОбщество
3 декабря. Картина дня 21
Стало известно, кто сыграет Лесю Украинку в фильме о поэтессе 38
Суд отказался снять арест с российского танкера 41
УЕФА не разрешает «Шахтеру» провести матч ЛЧ в Харькове из-за военного положения 13
Минздрав обещает: В 2019-м «скорая» будет приезжать быстрее 11
Украина направила в МИД РФ запрос для посещения моряков 16
В Мариуполе пенсионер расклеивал плакаты с Януковичем 64
В Одессе Нацгвардия усилила ночные патрулирования 14
В Украине потеплеет до +8 27
Силовики обыскали епархии УПЦ МП Житормищины 23
Сотрудников завода «Укроборонпрома» подозревают в растрате 13 миллионов 16
Обнародован список 100 крупнейших предприятий-загрязнителей Украины 38
В РФ рассказали об условиях содержания пленных украинских моряков 42
Боевики ОРДЛО развернули лагеря, где учат детей убивать и «ненавидеть украинцев» 34
Денисова: Для освобождения украинских моряков предусмотрена «особая модель» 161
НАТО увеличивает присутствие в Черноморском регионе 63
Захваченные РФ украинские катера «пропали» из керченского порта 226
Софию Киевскую предлагают сделать главным собором поместной церкви 39

На въездах в Винницу установили мобильные блокпосты, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

«С целью недопущения совершения правонарушений и других антиобщественных проявлений, осуществления оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке на основных трассах Виннице установили мобильные блок-посты, в состав которых вошли нацгвардейцы и полиция», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими Национальной гвардии Украины проверяют подозрительные автомобили и людей. Проверки на блокпостах имеют профилактическое направление.

Правоохранители выполняют служебно-боевые задачи на пяти мобильных блокпостах, в направлениях въезда в город на хмельницкой, киевской, турбовской, гниванской и гемировской автодорогах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги