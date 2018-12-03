Президент РФ Владимир Путин до сих пор не ответил на запрос Президента Петра Порошенко о прямом телефонном разговоре в любом формате. Об этом Порошенко заявил в интервью France 24, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы Украинского государства.

Порошенко подчеркнул, что когда произошло нападение на украинские корабли в Керченском проливе, он немедленно поручил связаться с президентом России Путиным. «К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос напрямую телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и т.д.», - рассказал он.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Глава государства отметил, что только на днях он встречался с семьей одного из захваченных моряков: «Они (моряки. - Ред.) – не преступники, как хочет показать Путин. Они – военнопленные и под юрисдикцией Женевской конвенции».

Президент подчеркнул, что РФ «грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова». «Неотложное требование всего мира - немедленно освободите украинских моряков и корабли», - отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что РФ обстреляла и захватила украинские корабли и моряков в нейтральных водах Черного моря. На уточняющий вопрос, какие намерения имеет президент РФ Путин, Порошенко отметил: «Наверное, я не тот человек, который может комментировать абсолютно непредсказуемые действия Путина. Какие намерения РФ, когда они нелегально аннексировали Крым? Какие намерения Путина, когда российские силы дали приказ атаковать самолет МН17 и затем пытались найти какие-то нелепые версии для объяснения российского участия? Какие намерения Путина в организации химической атаки в Солсбери? Какие намерения Путина в убийстве украинцев на востоке моей страны? Какие намерения Путина в приказе открыть огонь в Черном море? Никто в мире не понимает».

По его словам, санкции являются мотивацией, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, достичь деэскалации ситуации и убрать российские войска из Украины».

Напомним, после захвата украинских кораблей и моряков Президент Украины Петр Порошенко заказывал разговор с президентом России Путиным, однако ответа не получил.