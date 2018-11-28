Президент Петр Порошенко подписал закон об утверждении указа «О введении военного положения в Украине».

Специальный выпуск официальной газеты Верховной Рады «Голос Украины» №226 с текстом закона об утверждении указа президента Украины «О введении военного положения в Украине» и постановления парламента «О назначении очередных выборов президента Украины» опубликован на сайте издания.

В оккупированном Крыму арестовали на 2 месяца всех 24 захваченных в Керченском проливе украинских моряков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском заливе – это провокация киевских властей в преддверии президентских выборов в Украине.

В Украине проводится передислокация подразделений Вооруженных сил к границе с РФ, где ожидается возможное начало сухопутной агрессии. Об этом во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявил Президент Петр Порошенко

Он также заявил, что в случае вторжения России и введения военного компонента военного положения будет повышено денежное обеспечение военных.

По словам Главы государства, Россия хочет оккупировать Азовское море и на это был направлен акт агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива.

РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которая временно не контролируется вследствие оккупации территории АР Крым. Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов «Бердянск», «Никополь», и «Яну Капу» в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника.

По информации немецкого издания Die Welt, Германия и Франция не поддерживают введения новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал граждан не поддаваться паническим настроениям в связи с введением в 10 областях страны военного положения, а спокойно жить обычной жизнью, учиться и работать спокойно.

Командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российской ФСБ и «признаваться» на видео в несовершенных им преступлениях.

Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море.

Нападение и захват российскими военными украинских моряков и кораблей – чрезвычайное происшествие, которое произошло впервые за 4,5 года российской агрессии, и угроза полномасштабного российского вторжения в Украину остается. Об этом Президент Петр Порошенко сказал в интервью украинским телеканалам.

В оккупированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи – по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы «Бал».