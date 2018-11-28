Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия хочет оккупировать Азовское море и на это был направлен акт агрессии против украинских кораблей в районе Керченского пролива. Об этом Глава государства сказал сегодня во время встречи с активом Черниговской области, сообщает УНИАН.

Порошенко подчеркнул, что нападение и захват украинских кораблей Россией произошли в нейтральных водах в Черном море. «Это произошло по приказу из Москвы, санкционировано. Для чего? Чтобы убить наших воинов. Для чего это делается? Первое - это оккупация Азовского моря, не пускать туда украинские корабли: ни военные, ни гражданские», - отметил Президент.

По его словам, Россия стремится создать угрозу промышленным центрам Украины - Бердянску и Мариуполю, а также препятствовать экспорту и оставить людей без работы. «А потом в результате военной операции соединить оккупированный Крым и оккупированный Донбасс», - добавил Порошенко.



«Сегодня уже официально, в подтверждение нашей разведывательной информации, российский ТАСС сообщил об установке новых ракетных дивизионов в Крыму. Что они там делают?» - сказал Президент.

При этом Глава государства отметил, что в четыре раза увеличилась численность вражеских вооруженных сил, которые размещены вдоль границ Украины, включая дальнобойную артиллерию, танки, ударные и разведывательные самолеты.

«Это понятно всему миру, кроме отдельных безответственных представителей украинской оппозиции», - отметил Порошенко.

Введение военного положения призвано защитить украинского воина, чтобы «воин действовал под защитой закона». «Чтобы не терять ни минуты в случае открытой полномасштабной наземной военной агрессии, когда будет все задействовано, начиная от мобилизации и заканчивая функционирования штабов территориальной обороны, создание Ставки верховного главнокомандующего», - добавил Президент.

«Защитить людей - это наша основная цель. Не дать дальше прорваться агрессору и заставить его заплатить высокую цену за такое безответственное решение», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что военное положение призвано также и усилить защиту побережья Азовского моря для того, чтобы не допустить штурма с моря.

«Они (русские. - Ред.) перебрасывают сейчас из всех флотов в Черное и Азовское море. Скажите, оправдано было решение Президента о введении военного положения? Очевидно. Наоборот, было бы безответственно, если бы мы не действовали соответствующим образом», - сказал Президент о ситуации в Азовском море.

Президент также предостерег, что страна-агрессор активно продолжает использовать дезинформацию с целью дискредитировать действия украинской власти.

«Кроме военного положения, кроме угрозы агрессии, у нас еще есть риски активного подпевания Москве нашими популистами. Вот сегодня Путин провозгласил, что расстрел украинских кораблей - это провокации украинской власти», - отметил Порошенко.

«Ну как? А потом думаешь - когда были события в Солсбери, разве они по-другому говорили? Так же врут. А лозунг «их там нет»? Так же врут. Нам это все понятно. А как это перепевают отдельные украинские политические партии, которые на отдельных каналах вчера пытались доказать, что украинцы сами виноваты - почему они туда послали корабли?» - сказал Президент.

«Так это наше море, это наши порты. И мы никогда не будем спрашивать разрешения как нам ходить по своей территории», - подчеркнул Порошенко.

Ранее в оккупированном Крыму зафиксировали перемещение военной техники в направлении Керчи – по трассе Севастополь-Керчь передвигались береговые ракетные комплексы «Бал».

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.

27 ноября Президент заявил об угрозе полномасштабной войны между Россией и Украиной из-за увеличения российского военного контингента на границе.