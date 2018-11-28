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По информации немецкого издания Die Welt, Германия и Франция не поддерживают введения новых санкций против России на фоне обострения вокруг Керченского пролива.

Как пишет Европейская правда, по данным источников издания в дипломатических кругах ЕС, на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе во вторник дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важно принять «меры по укреплению доверия» в споре.

Санкции, по мнению Берлина и Парижа, не являются частью этих мер.

Обе столицы хотят «продолжать свои дипломатические усилия» и рассматривают в этом контексте привлечение ОБСЕ в решении конфликта на Азовском море.

Накануне журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что сейчас 6-7 стран ЕС рассматривают дальнейшие санкции в отношении России.

Карин Кнайссль, глава МИД Австрии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, заявила, что дальнейшее введение антироссийских санкций в связи с обострением конфликта между РФ и Украиной будет зависеть от оценки фактов инцидента и поведения обеих сторон.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что в ЕС продолжаются дискуссии относительно новых санкций против России.
ForUm

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