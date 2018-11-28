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Президент Петр Порошенко назначил новым председателем Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.   

Президент представил его активу области.

«Прежде всего позвольте начать с того, чтобы представить вам нового председателя Черниговской областной государственной администрации Александра Мысника», - сказал он. Глава государства вручил новому руководителю ОГА удостоверение.

«Где родился, там и пригодился - господин Александр из Черниговской области. Имеет очень амбициозные планы. Президент ему доверяет», - отметил он.

Порошенко также добавил, что жизненный путь нового главы области убеждает его, что будут организованы решительные шаги в направлении развития региона. «Уверен, что вам по плечу и те непростые задачи, которые сейчас состоят, исходя из политической обстановки, как внутренней, так и внешней», - подчеркнул Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 31 июля Президент уволил предыдущего главу Черниговской ОГА Валерия Кулича, подавшего соответствующее заявление.
ForUm

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