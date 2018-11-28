РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которая временно не контролируется вследствие оккупации территории АР Крым.

Об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов «Бердянск», «Никополь», и «Яну Капу» в момент обстрела и задержания их военными подразделениями РФ, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам оккупированных территорий.

Согласно ст. 95 Конвенции по морскому праву, военные корабли пользуются в открытом море полным иммунитетом от юрисдикции какого-либо государства, кроме государства, под флагом которого они находятся.

Согласно определению, которое содержится в резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 нападение вооруженными силами одного государства на морские силы или флот другого государства является агрессией.

«Все задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года», - подчеркнули в ведомстве.

Лица, которые организовали и совершили акт агрессии и дерзко нарушают нормы международного гуманитарного права должны помнить о неотвратимости наказания.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

Кроме того, на проходе у Керченского моста было перекрыто движение в обе стороны в связи с якобы посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

Сообщалось, что в ходе атаки были захвачены в плен 23 украинских моряка. Трое из них получили ранения. В то же время в РФ заявили о захвате 24 моряков.

27 ноября 12 из них арестованы российским судом.