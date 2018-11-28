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В случае вторжения России и введения военного компонента военного положения будет повышено денежное обеспечение военных. Об этом во время посещения 169-го учебного центра Сухопутных войск Вооруженных сил Украины заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы обеспечить повышение финансирования. Хочу подчеркнуть, что по моему поручению СНБО принял решение о том, что с 1 января 2019 уровень денежного обеспечения в армии повышается минимум до 10 тыс. грн в месяц. Сегодня поручил подготовить соответствующие документы, если мы введем военный компонент военного положения, в случае вторжения, повышение будет с этого дня. Необходимые доплаты будут сделаны и тем, кто воюет в зоне операции Объединенных сил, и в условиях передислокации, в условиях агрессии прошу, чтобы этот уровень защиты был введен немедленно», - подчеркнул верховный главнокомандующий.

Глава государства также подчеркнул, что модернизация и обновление техники, оружия, средств радиоэлектронной борьбы и все, что может защитить Украину, является первым приоритетом украинской власти.

Президент также поинтересовался условиями пребывания в центре, в частности питанием. «Это также было приоритетом. Нас очень старались атаковать за это. А кто атаковал? Фирмы-коррупционеры, которые поставляли всякий хлам украинским воинам. Мы приняли волевое решение и обеспечили ... новую систему питания», - подчеркнул Глава государства.

Он также добавил, что значительное внимание уделяется постройке жилья для военных, в том числе за счет конфискованных денег, которые были украдены у государства Януковичем. Президент рассказал, что 184 общежития для 23 тыс. контрактников должны построить в 2018 году и в первой половине 2019 года.

Как сообщал ForUm, военное положение введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).
ForUm

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