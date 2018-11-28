Президент США Дональд Трамп пригрозил отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков в Азовском море. Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает 112 Украина.

«Это очень важно. Возможно, у меня не будет встречи. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще», - заявил Трамп.

Он добавил, что ожидает «полного отчета» от национальной безопасности о захвате Россией трех украинских кораблей.

Ранее советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Трамп и Путин обсудят Украину на саммите «Большой двадцатки» 29-30 ноября в Буэнос-Айресе.