Командир малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Бердянск» старший лейтенант Роман Мокряк отказался отвечать на вопросы сотрудников российской ФСБ и «признаваться» на видео в несовершенных им преступлениях.

Об этом сообщает «Думская» со ссылкой на правозащитников.

«Он отличный офицер и смелый человек. Послал чекистов по известному адресу», - сказал крымский правозащитник.

В ходе боестолкновения возле полуострова катер Мокряка был поражен россиянами. Снаряд пробил броню рубки, но не разорвался. Тем не менее почти вся команда «Бердянска» получила ранения (видимо, вторичными поражающими элементами, осколками брони), и МБАК не смог оказать сопротивления агрессору. В этих условиях командир был вынужден лечь в дрейф и сдаться.

«Никто не ожидал, что россияне откроют огонь на поражение, ведь наши уже уходили из пролива. Удар был нанесен подло, в спину. Кроме того, катера не могли бросить буксир. Вот и случилось то, что случилось», — рассказывает источник в командовании ВМСУ.

После тарана российским «Доном» буксира А947 последний развивал скорость не более 6 узлов. «Гюрзы» легко могли уйти от преследования, но остались сопровождать «Яны Капу», поэтому все подверглись нападению.

Специалисты подтвердили, что «Бердянск» поразили из шестиствольной автоматической артиллерийской установки АК-630. К сожалению, броня МБАКов не выдерживает прямых попаданий этой артсистемы.

Роман Мокряк родился в Кировоградской области в 1986 году. Начинал службу в ВМСУ в Севастополе на подводной лодке «Запорожье». После аннексии Крыма остался верен присяге и продолжил службу на ракетном катере «Прилуки». В 2016 году принял под командование новейший тогда катер типа «Гюрза» бортовой U175, который впоследствии получил имя «Бердянск». Он один из самых опытных «змееводов» нашего флота, у него учились остальные командиры «Гюрз», назначенные годом позже.

Как сообщал ForUm, 27 ноября подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя арестовал 12 из 24 задержанных украинских военных моряков. Под арест были помещены Андрей Опрыско, Сергей Цыбизов, Юрий Будзыло, Владимир Терещенко, Виктор Беспальченко, Владимир Варимез, Михаил Власюк, Богдан Головаш, Сергей Чулиба, Владислав Костышин, Сергей Попов, Роман Мокряк. Кроме того, суд в Керчи арестовал троих раненых украинцев – Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку.

Украинским морякам грозит до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура АРК признала захваченных ФСБ России украинских моряков военнопленными.