Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском заливе – это провокация киевских властей в преддверии президентских выборов в Украине.
«Что касается инцидента на Черном море: это провокация, безусловно, которая организована действующей властью, в том числе президентом действующим в преддверии президентских выборов в Украине в марте следующего года», - сказал Путин, передает Интерфакс.
«Небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение. Ну явно это делается в преддверии президентских выборов. Абсолютно очевидный факт», - сказал президент РФ.
По его словам, рейтинг нынешнего главы Украины находится на пятой строчке, «у него есть шансы не войти даже во второй тур». «Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции», - заявил Путин.
При этом, по его словам, в сентябре 2018 года такой же караван военных кораблей прошел под Керченским мостом в Азовское море. «Они полностью исполнили договоренности и требования: сообщили, в каком составе идут, куда идут, кто идет. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море», - подчеркнул Путин.
«Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы, вошли в наши территориальные воды. Обращаю внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись до присоединения Крыма к Российской Федерации, в том месте, где эти территориальные воды были всегда именно как российские территориальные воды», - заявил Путин.
Напомним, по данным МинВОТ, РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которая временно не контролируется вследствие оккупации территории АР Крым.
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